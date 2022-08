Naya Fácil reveló que chocó a un carabinero: “La manera en que se bajó y me habló me dejó tiritona”

Nuevamente la influencer Naya Fácil se vio involucrada en un altercado con Carabineros, esta vez producto de un choque con su auto “facilín”.

Según relató la joven en su cuenta de Instagram, iba atrasada al dentista y sin darse cuenta, en una curva le pegó “un toponcito” a un auto particular. Cuando el hombre se bajó, se identificó como funcionario de Carabineros.

“Pucha que la vi fea. Cáchense que venía manejando y justo tenía que doblar y no dimensioné bien el espejo retrovisor y topamos”, explicó. “El tipo se bajó súper alterado, y yo le dije cálmese. Yo pensé ‘va a bajar un fierro y me va a pegar’”.

Después de la situación, Naya le preguntó al otro conductor si tenía seguro, pero le respondió que el auto no era de él. “Me está cobrando 45 lucas por ese toponcito. La verdad no sé si depositarle o no”, dijo la influencer.

Finalmente aclaró que no fue un choque de gran magnitud, pero “la manera en que se bajó y me habló me dejó tiritona, súper mal”, concluyó.

Cabe destacar que la influencer hace unos días contó que aún no tiene su licencia de conducir, ya que reprobó el examen práctico.