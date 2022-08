“Ojalá que tenga un pésimo día”: Naya Fácil fue víctima de un choque momentos después de obtener su licencia

Fue hace exactamente una semana cuando Naya Fácil le contó a sus seguidores y seguidoras que había chocado a un carabinero, instancia en que no contaba con licencia de conducir. Sin embargo, este viernes compartió una nueva noticia en Instagram: ya cuenta con el documento legal para poder manejar su “facilín” sin problemas.

El problema vino una hora después, ya que por segunda ocasión sufrió un incidente que le causó preocupación. Según evidenció en sus historias, un desconocido pasó a llevar uno de los espejos de su vehículo, mientras ella iba de regreso a casa.

Durante la mañana de este viernes, la influencer se mostró muy feliz por la obtención de su licencia, luego de haber realizado su examen práctico por segunda vez.

“Por fin a manejar tranquila”, dijo en una publicación que tiene miles de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios de felicitaciones por este nuevo logro.

Continuando con su alegría, mostró en detalle su licencia de conducir e incluso se rió de su foto. Pero nada -hasta ese entonces- arruinaría su orgullo, asegurando que “esto es muy importante en mi vida”.

Aunque tal como adelantamos, la joven vivió un accidente cuando un sujeto impactó un espejo de su auto y ni siquiera se detuvo, según relató.

De acuerdo con su descripción, el conductor involucrado transitaba a una gran velocidad cuando chocó el espejo. “Me carga que anden apurados”, señaló, preguntándole a sus seguidores qué podría hacer en este caso.

“La media inauguración. Qué rabia. Más encima el hue… ni paró. Y yo ahí, haciéndolo parar…”, continuó.

“Me cargan estos feos cu… ¿Cuál es su apuro? Ojalá que tenga un pésimo día. No soy de desearle mal a la gente, pero me da rabia cuando son así”, cerró.

Al mismo tiempo, la influencer recordó su accidente anterior, asegurando que “creo que los viernes no voy a salir más en el auto, porque los dos viernes que he salido me han pasado cosas”.

Finalmente, Naya Fácil superó este episodio y volvió a demostrar su felicidad por obtener la licencia. “Lo que me propongo, lo logro”, sentenció.