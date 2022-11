“No creo que haya buena energía”: Naya Fácil recordó la vez que arrancó de una cita tras conocer el trabajo del hombre

Como es costumbre, la influencer Naya Fácil cuenta sus particulares anécdotas y este fin de semana no fue la excepción.

A través de su cuenta de Instagram, la joven recordó un encuentro con una cita que no salió nada bien, tras conocer el oficio que tenía el hombre.

“Me acordé que una vez salí con un loco que trabajaba en la morgue jajajajaj, nunca más volví a salir con él, me dio miedo”, escribió Naya en una historia de Instagram.

Tras confesar esa experiencia, la influencer comenzó a contestar las preguntas de sus seguidores, quienes le consultaron si el chico estaba vivo, en modo de broma. “Lo que me preguntan, ya no me asusten. Sí obvio si nos juntamos y era rubio, ya no me digan que era mentira, porque yo sé que era real”, contestó riendo.

A eso agregó que cuando le fue dando más detalles sobre su oficio, Naya se asustó. “Me empezó a contar todo lo que tenía que hacer y yo dije, ‘¡Ay no no noooo!’”.

Finalmente comentó que no fue de prejuiciosa. “No me confundan las cosas, no es por eso ni nada. Yo creo que caleta en las energías y en esos ambientes no creo que haya buena energía”.