Naya Fácil fue citada a declarar por desnudarse en una iglesia en 2019: “Voy a dejar la patá en la audiencia”

Naya Fácil informó a través de sus redes sociales que recibió una citación legal por parte de la Municipalidad de Copiapó, debido a un antiguo video de 2019 en el cual se desnudó al interior de una iglesia en Caldera.

“¿Se acuerdan del video de la iglesia? La alcaldesa, no sé si me demandó o qué h…, pero me llegó este papel Caldera, de Copiapó, parece que voy a tener que ir a la Fiscalía”, dijo en sus historias de Instagram durante la mañana de este martes.

Posteriormente, compartió un texto donde indica que “seguro voy a ir a la Fiscalía, estos políticos no se cansan de sacar multas para el bolsillo de ellos. No estoy ni ahí con ir ni nada, que le quede claro, están acostumbrados a sacarle las lucas a la gente. Yo no soy del sistema, soy antisistema”.

Más tarde, la joven leyó algunos extractos de la citación: “Ultrajando con tal acción dicho objeto sagrado para los fieles del culto católico, divulgando tal ultraje por redes sociales. Eso dice, tal cual”, explicó.

Al respecto, manifestó su molestia por el trámite impulsado por el municipio. “Me da tanta rabia que tengan tiempo para esto”, criticó.

Asimismo, explicó sus razones para realizar el polémico desnudo dentro del recinto eclesiástico. “Justo en ese tiempo estaban sacando a la luz todos los curas y todo el tema, yo lo vi como una manera de rebeldía de hacer lo mismo”, aseveró.

De esta manera, Naya quedó citada para el próximo 28 de septiembre a una audiencia en Caldera. “Aquí me descargo con los curas por todo el pueblo. Yo voy a dejar la patá en la audiencia, voy a dejar el medio show“.

“Si me voy preciosa, me voy preciosa con show. No sé qué va a pasar, mañana voy a llamar a un abogado”, agregó.