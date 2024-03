Naya Fácil anunció que cambiará su nombre legal: “Mis papás no me quieren”

Naya Fácil se refirió a la compleja relación que mantiene con sus padres y reveló las razones por las cuáles no le gusta mencionar sus apellidos.

En esa misma línea, la influencer conversó con Willy Sabor y José Luis Martínez sobre su paso por el Festival de Viña del Mar como embajadora y detalló la relación que mantiene con sus amigos, quienes también forman parte de su equipo de trabajo.

¿Qué dijo Naya Fácil?

La joven estuvo invitada el podcast Es la Hora de tu Festival, el pasado miércoles, en donde mencionó que le gustaría cambiar su nombre a “Naya Fácil” de manera formal en su carnet de identidad.

Durante la conversación, la influencer mencionó que el camino para ganar la corona como embajadora del Festival de Viña estuvo marcado por el apoyo que recibió de sus seguidores y equipo de trabajo, cuando decidió abordar el tema.

“Mi staff se conforma por mis amigos, por mi hermana. Bueno… yo no tengo relación con mis padres, por eso no me gusta decir mis apellidos”, confesó Naya Fácil.

En esa misma línea, agregó: “Soy súper solita la verdad, mis papás no me quieren. Sí viven, pero no tengo relación cercana con ellos”.

Por otra parte, la joven aprovechó la instancia para reconocer el rol que cumplen las personas que la rodean: “Los que han sido parte fundamental en mi vida son mis amigos. Quiero agradecerles todo el apoyo y por aguantarme”.

Finalmente, Naya Fácil decidió no ahondar más en el tema y aseguró que su familia está constituida únicamente por su hermana y agradeció a sus seguidores por haberla apoyado durante los ocho años que lleva activa en redes sociales, asegurando que la clave de su éxito se encuentra en mostrar todos los detalles de su diario vivir.

