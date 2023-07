Naya Fácil revela con qué jugadora de Gran Hermano Chile sería amiga: “La encuentro bastante real”

Gran Hermano Chile se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales, con miles de espectadores alrededor del mundo a través de las pantallas de Chilevisión y la transmisión 24/7 por PlutoTV.

Una de las seguidoras del reality show es la popular influencer Naya Fácil, quien en una reciente entrevista con el podcast The Ellas Show, confesó que ha visto algunos capítulos y se ha mantenido al tanto de ciertas novedades.

“No he votado, pero sí lo he visto”, dijo la joven en conversación con los creadores de contenido David Nicolás y El Tomi.

En ese sentido, le preguntaron si entraría al programa de telerealidad si se lo ofrecieran. “Yo creo que no, pero si me llamaran tendría que ser una buena negociación, porque igual voy a exponer mi vida“, confesó.

Si bien admitió que realiza constantes publicaciones sobre su vida en redes sociales, reconoció que lo más complicado sería la conviviencia con personas desconocidas. “Aparte soy tan floja, entonces capaz que me eliminen al tiro”, dijo entre risas.

Su favorita de Gran Hermano Chile

“¿Con quién te harías amiga?”, le preguntó Montoya, a lo cual Naya respondió tajantemente que Constanza Capelli, quien ha protagonizado más de una polémica al interior de la casa-estudio.

“Como que la encuentro bastante real, más que toda la gente. Igual me da lata lo que ha pasado con los demás participantes”, señaló respecto a la participación de la ex bailarina de ballet.

“Con la Coni me tomaría unos buenos copetes. Las dos somos iguales“, añadió en tono de broma.

En esa línea, contó que comenzó a ver el reality a partir de uno de los capítulos más emotivos. “Justo lo empecé a ver cuando empezó todo esto de la Trini. La amaba, cuando contó todo de ella y lloré por las puras, te lo juro”, indicó.

La influencer aseguró que Trinidad Cerda “terminó siendo muy desleal y ya no me gusta tanto”, luego de la serie de conflictos que ha tenido con Capelli.

Finalmente, se refirió a la polémica que se desató por la actitud que tuvieron algunos jugadores con Bigote, la mascota de Gran Hermano. “Encuentro que eso da que hablar mucho de los participantes”, sostuvo.

“El que no quiere al perrito es porque ya se cocinó con el público, ¡es un perrito! De hecho, me he dado cuenta que los que están siendo más odiados son los que no tienen afiato con él (Bigote)”, complementó.