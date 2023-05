“¡Está vacío!”: Naya Fácil sacó risas con divertida conclusión tras exámenes de su cerebro

Naya Fácil acostumbra a compartir en redes sociales sus experiencias cotidianas y divertidas anécdotas. Durante los últimos días produjo risas y carcajadas en sus seguidores tras mostrar el resultado de su examen cerebral.

Durante la tarde del lunes, la influencer comentó que debía recibir el escáner que se realizó en su cabeza. Sin embargo, una vez que lo tuvo en su poder, aprovechó de compartirlo y reírse de sí misma.

En un registro audio visual que publicó en su cuenta oficial de Tiktok, Naya explicó que “me ayudaron a descargar mi examen por internet, porque desde la casa no pude. Y chiquillos, me sacaron un escáner de mi cerebro y ¡mi cerebro está vacío!“.

En ese momento, comenzó a mostrar la imagen del examen médico y continuó bromeando. “Miren, el cerebro de Naya Fácil está vacío”, dijo sorprendida. Pero, como es habitual por su carismática personalidad, detalló que sus labios se veían “diez de diez”.

“Chiquillos, mi cerebro está vacío por dentro, pero mis labios están impecables“, agregó entre risas. Asimismo, dijo que “me acabo de dar cuenta que tengo el cerebro de Homero Simpson“.

En la misma línea, contó otra de sus entretenidas vivencias. “El otro día le mandé los resultados al otorrino y me dijo ‘claramente, según los exámenes, usted no respira con normalidad’. Todos saben que no me entra oxigeno al cerebro, que ni tengo”, señaló.

El videos causó las carcajadas de sus fanáticos, quienes no dudaron en comentar sus reacciones. “que ganas de ser amiga de la Naya, siento que es demasiado divertida” y “llegué a botar el café de la carcajada que solté”, fueron algunas de las palabras que recibió.

Revisa la publicación aquí: