Naya Fácil enfrentó desubicados comentarios de su foto en bikini: “Les cuesta ver cuerpos reales”

Naya Fácil aterrizó en República Dominicana el jueves para vivir unas soñadas vacaciones junto a su hermana: Playas, hermosos paisajes y un lujoso hotel son algunas de las cosas que ha compartido con sus seguidores durante estos días.

Fue justamente este viernes que la influencer publicó una fotografía junto al mar en el que aparece luciendo un traje de baño rosado, un sombrero y unas gafas a juego de color blanco.

Y aunque la joven de 25 años se ha mostrado muy contenta por su viaje familiar, ya ha tenido que leer los comentarios de personas que criticaron su aspecto físico.

Sin embargo, Naya no se quedó callada y este sábado, a través de sus historias de Instagram, respondió a todas las críticas que recibió.

“Tanto que les afecta que uno tenga celulitis o piel de naranja. Yo en este momento estoy conforme. Tengo las lucas para intervenirme, pero no lo voy a hacer (…) Es cuático ver los comentarios de mi última foto”, comenzó diciendo.

“A la gente le cuesta ver cuerpos reales, de alguien que se siente segura. Yo me arrepiento caleta de la intervención que me hice, porque a mí me estafaron, nunca me hicieron como debía hacer y yo no entendía cirugías (…) Están acostumbrados a ver cuerpos falsos“, aseguró.

Y por último, dijo que debido a su ansiedad, estaba en el gimnasio y estaba muy conforme con su cuerpo. “Me siento bien así, no tengo por qué avergonzarme cuando dicen ‘ay tiene las piernas llenas de celulitis’. Bueno, sí, ¿y qué? Es mi cuerpo y yo ando así. No tengo por qué avergonzarme“, disparó la influencer.

“Más encima, la mayoría, a veces, son hombres que dicen ‘mira cómo estai’. No saben cuánto pueden herir a uno. Yo me siento bien, pero tú comentario a otra persona la puede hacer sentir súper mal, de verdad. No sean así“, cerró.