Naya Fácil contó la verdad de su desaparición que encendió alarmas: “Era más grave de lo que esperaba”

No es común que Naya Fácil se aleje de las redes sociales, por lo que su ausencia por días causó alerta en sus seguidores, y ahora se encargó de explicar su estado actual tras una serie de mensajes enigmáticos que despertaron preocupación.

Fue el pasado miércoles que Nayadeth acudió a sus historias en Instagram para dar a conocer una decisión laboral que la mantenía bastante acomplejada.

Sin embargo, tal como explicó recientemente, fueron los comentarios que recibió por parte de sus seguidores que le provocaron una “crisis horrible”.

Naya Fácil habla de su desaparición

“No es marketing, jamás jugaría con mi persona o mi imagen para algo así”, partió aclarando la joven, afirmando que “ese día subí las historias porque de verdad ya estaba colapsada… estaba demasiado indecisa”.

“Se me juzgó demasiado después de esa historia”, continuó, explicando que actualmente se mantiene con tratamiento psicológico y psiquiátrico ante un presunto diagnóstico de depresión.

Asimismo, Naya hizo mención en especial a su última historia, en la que había dado a entender que desaparecería por siempre de las plataformas.

“Yo sé que estuvo mal y pido perdón a las familias y niños que me ven. Pido disculpas por haber generado esa preocupación y angustia; con los años me he dado cuenta que hay gente que me quiere en serio”, dijo.

¿Qué pasó después de su última historia?

Seguido de esto, la influencer relató qué fue lo que pasó después de esa última publicación, afirmando que al percatarse de su estado decidió pedir ayuda “porque era más grave de lo que yo esperaba”.

“No subí mas historias ni nada porque de verdad me recomendaron que me distanciara de las redes sociales, porque llegue a un punto de no estar ni ahí con nada y yo me debo querer. La vida es muy linda y no puede terminar de esa manera“, enfatizó la joven.

“La depresión es un tema bastante complejo. Uno puede estar sonriendo día a día, lidiando con muchas cosas, pero no traté muchos traumas de infancia”, complementó, reiterando sus disculpas por “haberlos dejado así”.

“Una persona que tiene depresión no va a estar llorando todo el día en su cama. Me alejé de las redes sociales porque me estaba haciendo muy mal leyendo tantas cosas, me sentí tan culpable, como si le hubiese hecho daño a alguien“, insistió.

Casi al término de su relato, la joven agradeció a su círculo cercano por la contención que le brindaron. “Estoy muy feliz por el círculo que tengo en estos momentos de mi vida, que me apoya, me comprende, no me juzga”, señaló.

De hecho, organizaron un viaje exprés a la playa que le permitió subir el ánimo, y cuyos registros compartió a sus “facilines”.

