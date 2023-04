“No me van a creer el correo que llegó”: Naya Fácil nuevamente enfrenta a la justicia tras investigación del SII

A exactamente un mes de la formalización que dejó libre a Naya Fácil tras la emisión de una orden de detención, la influencer reveló la mañana de este lunes estar enfrentando nuevos problemas con la justicia.

“Efectivamente, soy una de las que están siendo investigadas”. De esta forma, la creadora de contenidos dio a conocer que el Servicio de Impuestos Internos (SII) está indagando en su trabajo relacionado con las redes sociales tras ser notificada por correo electrónico.

De acuerdo a lo que contó en sus historias de Instagram, el mensaje lo recibió a comienzos de abril, pero fue recién la madrugada de este lunes cuando se percató del aviso de la institución fiscalizadora porque no había revisado su casilla de mensajes.

“No me van a creer. Hace un mes no revisaba mi correo porque ando en otras cosas, he andado en full reuniones, gimnasio, en otras cosas personales. Y recién estoy leyendo y no me van a creer el correo que me llegó… me llegó el correo del Servicio de Impuestos Internos“, expresó en la plataforma.

La defensa de Naya Fácil

Continuando con la exposición de su nuevo lío, la influencer compartió el correo en cuestión, el cual dice: “recordamos que todos los ingresos obtenidos en redes sociales por publicidad de marcas, o por interacción de sus videos o fotografías, entre otras formas, sean estos pagos en dinero o en productos o servicios, deben ser declarados en abril de cada año”.

Por tal motivo, Naya Fácil se mostró sorprendida y se defendió de la advertencia, asegurando que nunca ha trabajado con marcas o empresas grandes. “No está nada de bien y no es como que yo gane tanto“, partió señalando.

“Gano para vivir su día a día pero tampoco son grandes cantidades (…) no pueden comparar una marca enorme como supermercados o empresas de mall con pymes”, arremetió en sus historias.

En esa línea, afirmó que “no estaba de acuerdo” con pagar impuestos, “pero obviamente hay que hacerlo”, dijo. “Pero hue…, que se bajen el sueldo a los políticos y que con eso mantengan la vida pública“, expresó.





Finalmente, la creadora de contenidos señaló que fue citada a declarar la misma mañana de este lunes en el marco de la investigación por su declaración de impuestos. Para ello, aseguró que habló del problema con su contadora y abogada, quienes la guiarán en el proceso.

Según lo último que publicó en su cuenta de Instagram, la declaración jurada comenzó vía Zoom a eso de las 10:00 horas y, hasta el cierre de esta nota, a las 11:40, esta todavía seguía en curso. “Llevo más de 1 hora y 30 minutos declarando”, escribió.

Mira las historias a continuación: