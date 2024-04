“Es mi deber informarles”: Naya Fácil denuncia suplantación de identidad y estafa con venta de contenido

Naya Fácil alertó a sus seguidores de una preocupante situación que pudo evidenciar tras recibir diferentes mensajes de usuarios que la siguen en Instagram. Se trataba de personas que reclamaban contenidos que habían comprado pero que ella no entregó.

El problema es que este material jamás fue ofrecido por ella, sino por una persona que estaría suplantando su identidad y que pide sumas de dinero a cambio de contenidos que supuestamente haría llegar.

La estafa se estaría realizando a través de X (antes conocido como Twitter), donde una persona que la influencer identificó logró recibir transferencias de dinero que luego fueron reclamadas a la creadora de contenidos.

¿Qué dijo Naya?

“Con respecto a las historias que subí con el RUT, tengo que hacer algo público (…) este tipo está por Twitter haciéndose pasar por mí“, comenzó diciendo la influencer a través de sus historias de Instagram.

“Me han hablado muchos hombres que le habían comprado contenido a ‘Naya Fácil’ y me están alegando por DM que no estoy mandando el contenido y yo no estoy vendiendo. Es mi deber informarles que los acaban de estafar a todos“, agregó.

“Lo lamento, pero yo no soy la que les está respondiendo en Twitter a ustedes. Yo no tengo Twitter para venta de contenido ni nada por el estilo”, cerró.

Revisa la historia de Instagram:

