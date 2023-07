Naya Fácil denuncia violencia obstétrica en clínica de Recoleta: “Me dijo si no me podía aguantar hasta mañana”

La madrugada de este domingo, la creadora de contenido Naya Fácil reveló en sus redes sociales una preocupante situación que vivió en una clínica de la comuna de Recoleta.

Pasadas las 2 AM., la influencer compartió con su millón de seguidores en Instagram una historia que decía: “No me van a creer lo que pasó“. Minutos más tarde, y visiblemente afectada, Naya confesó que tenía un tampón al interior de su cuerpo.

“Chiquillos esta hue… no es broma”, se grabó diciendo Naya, anunciando que grabaría el tampón que tenía dentro y lo subiría a Twitter para mostrárselo a sus seguidores. Sin embargo, al hacer esto descubrió que tenía no uno, sino dos tampones dentro.

“Voy a tener que ir a urgencias, estoy tiritando, me está entrando el pánico“, anunció la chilena antes de partir al recinto asistencial más cercano y jurar no volver a usar un tampón.

¿Qué le pasó en la clínica?

Pasadas las 4 AM., Naya contó que esperaba para ser atendida. No obstante, un par de videos más tarde, la joven explicó entre lágrimas que el médico le decía que no tenía nada. “Tengo mucha rabia”, comentó, agregando que minutos antes de ser pasada a la consulta, todos querían sacarse fotos con ella, y ahora la trataban mal.

“El tampón se ve en el video, se ven los dos, yo los siento. El viejo conche… el ginecólogo que me atendió, llega, me metió los dedos y dijo que no tenía nada. Qué clase de profesionales son estos (…) me voy a otra clínica”, dijo.

Tras unos minutos de descargo, Naya recordó que el médico le dijo: “¿Y para qué viniste a esta hora? ¿No te podiai aguantar hasta mañana?“. Sobre la misma, la influencer confesó que al ingresar sus dedos, el doctor introdujo aún más los tampones en su cuerpo.

Pidiendo ayuda para realizar una denuncia hacia el profesional y su lugar de trabajo, Naya compartió un documento donde se muestra que esta no era la primera negligencia médica por parte de ese doctor.

Al rededor de las 7 AM, la influencer logró ser atendida en otra clínica, donde pudieron retirarle los objetos de control de flujo vaginal. “Me hicieron una eco para ver si no tenía nada más y quedó todo super bien”, le anunció la afectada a sus seguidores.

