“Me sentí pésimo”: Naya Fácil hizo duro descargo tras entrevista y redes apuntaron contra Botota Fox

El mismo día que ganó el reinado del Festival de Viña del Mar 2024, Naya Fácil hizo un duro descargo a través de sus redes sociales tras vivir un incómodo momento durante una entrevista.

“Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, saben qué, a mí no me inviten. Yo acabo de ser súper bien ubicada en una entrevista, (aún cuando) me quería puro ir del lugar“, expresó visiblemente molesta en sus historias.

A lo anterior, la influencer agregó: “De verdad que me acabo de sentir pésimo. Ha sido un día súper bonito y la persona que sabe la entrevista que me acaban de invitar, por favor, que se den cuenta del tipo de clase de gente que de verdad es tan desubicada de reírse de uno, por puras estupideces”.

Botota Fox contestó celular de Naya Fácil sin autorización

Si bien Nayadeth no entregó nombres de programas y tampoco de personas, sus seguidores de inmediato apuntaron sus dardos contra Botota Fox, pues la influencer publicó el video minutos después de salir de una entrevista donde compartió con la humorista.

Esto fue en el espacio de YouTube “Díaz en Viña”, conducido por Pamela Díaz. Según comentaron los mismos internautas en el video, Botota habría ocasionado la molestia de Naya tras quitar su celular y contestar, sin permiso, una llamada que había entrado al aparato. Tras ello, Naya incluso la tildó como “desubicada”.

“¿A qué hora le pides disculpas a la Naya?”, “Qué pésimo lo que hiciste con Naya”, “Desubicado contestarle el teléfono a la Naya”, “Me carga, no se contestan teléfonos ajenos, lo único que buscas siempre es figurar”, fueron parte de los comentarios que dejaron los “facilines” en las redes sociales de la comediante.







Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ToxicoChilensis✨ (@toxicochilensis)

Mira el registro de Naya a continuación:

Síguenos en