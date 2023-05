“¡Que la gente pague sus impuestos!”: El llamado de Naya Fácil tras saldar millonaria deuda con el SII

Tras una acontecida y mediática semana, Naya Fácil finalmente pagó su millonaria deuda con el Servicio de Impuestos Internos (SII), según reveló en sus redes sociales.

“Estoy saldada con eso. Pagué mis impuestos, quiero hacerlo público. Ahora no tengo deudas, nada. Obviamente me dolió mi bolsillo porque son platas que no voy a recibir, fue mis irresponsabilidad, pero ya está hecho”, expresó en Instagram.

De esta forma, la influencer zafó de un nuevo problema con la ley, luego de asegurar que no tenía conocimiento en asuntos tributarios y que, por tal razón, nunca emitió boletas ni rindió sus ingresos ante el organismo.

“Estoy cuestionándome toda mi vida financiera. Tengo tanta rabia, pena. Financieramente soy una ignorante de mierda, tal cual”, expresó en sus historias de la red social cuando recién sacó los cálculos de cuánto adeudaba.

“¡Que la gente pague sus impuestos!”

Superado el polémico episodio, la creadora de contenidos conversó con La Tercera para entregar detalles en torno al incidente, asegurando que vendría siendo investigada desde hace varios años por el SII.

“Por lo que yo noté, me llevaban investigando años, por lo menos dos o tres años, más o menos“, señaló, junto con afirmar que fue mal asesorada por abogados y contadores con los que había trabajado anteriormente.

“Después de este proceso, aprendí a estar más pendiente de mi contador, que me hable y me explique, que me vaya enseñando y yo entendiendo, y es que de aquí para adelante va a ser todos los años que yo tendré que vivir este proceso y no quiero pasarlo mal emocionalmente, porque igual lo pasé mal”, dijo en la entrevista.

En ese sentido, tras pasar por cuatro contadores, Naya confiesa que se sintió aliviada, pero que también le dolió perder aquel dinero. Ahora, comenzó a emitir sus primeras boletas de honorarios a las PYMES con las que trabaja, asegurando que le da mucha tranquilidad.

“¡Mi mensaje es que la gente pague sus impuestos!”, dijo en el citado medio. “Que aprendan que esto de verdad, es importante saber de educación financiera. Desde que me pasó esto, yo estoy viendo videos, buscando información de distintas cosas para educarme más“, concluyó.