Una polémica noche vivió la instagrammer Naya Fácil, quien fue detenida en una fiesta clandestina en Reñaca, comuna de Viña del Mar, e incluso terminó perdida y llorando en la madrugada.

Todo su recorrido fue documentado a través de sus historias de Instagram, partiendo en Concón, donde contó que junto a sus amigos arrendaron una cabaña.

“Amo mi libertad, un día en la casa, otro día en un cumpleaños, después un parcelazo y terminar en la playa”, comentó.

Por la noche, la influencer partió con sus amigos a una junta en un departamento en Reñaca. “No sé qué día vivo”, comentó en medio de las celebraciones.

Las grabaciones compartidas por Naya la mostraban bebiendo y bailando junto a un grupo de amigos, hasta que de pronto llegó Carabineros a fiscalizar la situación. “Llegaron los pacos a Reñaca”, escribió.

La instagrammer no dejó de registrar lo que sucedía en ningún momento e incluso siguió bebiendo mientras los uniformados realizaban la fiscalización. En un momento bromeó ofreciéndoles un trío y luego dijo: “el día de hoy me voy presa y no me meten la presa”.

Después de una serie de historias que mostraban cómo fueron trasladados por Carabineros, Naya volvió a publicar un registro en el que aparecía sola y llorando, después de su paso por la comisaría.

“He tenido una noche de mierda”, se lamentó, agregando que no sabía “dónde puta estoy parada”, aunque aseguró que estaba en algún sector de Concón.

“Lo único que les digo es que se queden en su casa, yo la he jodido de todas las maneras posibles”, fue su mensaje final, mientras se lamentaba de que le quedaba 1% de batería y no sabía dónde estaba.