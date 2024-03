Naya Fácil destrozó a quienes difundieron sus videos íntimos: “Es 8M y todos se ríen de lo que vivo”

Naya Fácil utilizó sus redes para descargarse en contra de todos aquellos que se han encargado de difundir unos videos íntimos que fueron publicados durante la madrugada del jueves a través de WhatsApp. Según acusó, el posteo de los mismos fue sin su consentimiento y no descartó acciones legales.

Esta situación se remonta a una fiesta a la que la influencer acudió la noche del miércoles y que culminó con la publicación de los registros en un chat de comunidad que posee en la aplicación de mensajería.

Pese a que éstos fueron borrados después de algunas horas, finalmente fueron subidos a X y a partir de allí divulgados ampliamente.

Al respecto, Naya explicó que “yo no sabía que el video se había subido”, reconociendo que éste había sido grabado con su teléfono. “Yo sé que antes subía todo mi contenido, pero reitero, he luchado para cuidar mi imagen como para que hayan compartido el video a escondidas”, reflexionó.

En concreto, la embajadora de Viña 2024 indicó que el responsable de publicar los registros fue el sujeto que la acompañaba, quien supuestamente le pidió su teléfono para ver si es que su rostro se podía divisar.

“No sé si él lo hizo a propósito, no lo sé, entonces cuando desperté en la mañana borré al tiro los videos”, agregó.

El mensaje de Naya por 8M

Continuando con lo anterior, la creadora de contenidos arremetió con todos aquellos que han continuado difundiendo estos videos íntimos, pese a su petición de borrarlos de las plataformas.

Por lo mismo, decidió enviar un mensaje estas personas y vincularlo con este 8M.

“8 de marzo, Día de la Mujer. Difunden un video sin mi consentimiento y aún diciendo lo que pasó, todos se ríen de lo que estoy viviendo. Bacán como hemos avanzado”, escribió en el post.

Naya Fácil: “No quiero verlos nunca”

Finalmente, ya entrada la madrugada de este viernes, la influencer se mostró llorando y entregando detalles respecto de tratamiento psicológico que está recibiendo desde hace algún tiempo.

“He pensado caleta en volverme más solitaria… he pensado hasta en irme a vivir fuera de Santiago, a un campo, y dejar quizás un poco las redes. Me he cuestionado mucho la exposición de mi vida”, comentó emocionada.

“Tengo a mucha gente, pero no tengo a quienes quiero”, complementó, sollozando por este dolor que carga consigo y que se vincula a su nula relación con sus padres.

Ante esto, también decidió enviarle un mensaje a ellos: “Si algún día ven esto, no quiero verlos nunca. ¿Tanto me odiaron para ni siquiera decirme felicidades? Qué mierda les hice yo. No elegí nacer, no les quería cag… su vida”, cerró.

