No le creyó nada: Naya Fácil respondió con todo a disculpas públicas de Botota Fox

Naya Fácil se refirió este viernes a las disculpas públicas que fueron otorgadas por Botota Fox, tras la polémica que se generó en el programa de Youtube de Pamela Díaz, donde la influencer aseguró que se rieron de ella.

La embajadora de Viña 2024 aseguró que se trata de un comportamiento que no debe tolerarse a nadie y confesó que asistió a la última jornada del evento por obligación, debido a que estaba pactado por contrato, sin embargo, aseguró que el ambiente y las personas que lo componen no congeniaban con ella.

¿Qué dijo Naya Fácil?

Mediante sus historias de Instagram, la influencer señaló: “A mí lo que menos me interesan son las disculpas públicas. Creo que si alguien se tiene que disculpar con alguien lo hace mirándolo a los ojos”.

En esa misma línea, agregó: “Todos tenemos derecho a equivocarnos. Son las seis de la tarde y yo no he recibido disculpas, así: ‘Oye, discúlpame por lo que pasó, pucha, si te sentiste pasada a llevar, perdón'”.

Naya Fácil también explicó a sus seguidores lo que sintió durante la grabación del programa, por los dichos de Botota Fox y la violación a su privacidad, cuando esta última contestó su teléfono a gritos, sin su consentimiento.

“A mí me importa una mier… las disculpas públicas, porque a ustedes no le afectaron, ustedes no se sintieron invadidos”, señaló la influencer.

Finalmente, la embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, sentenció: “Las disculpas públicas son para quedar bien con el público y bajarle un poco el perfil, pero las cosas no funcionan así. Cuando uno la caga con una persona, se le pide disculpas a la persona directamente y así deben funcionar las cosas en la vida”.

Revisa la historia de Instagram:

