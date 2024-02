Naya Fácil donó vivienda prefabricada a pareja de adultos mayores: “Van a tener su casita”

Naya Fácil sorprendió en redes sociales luego de compartir un video en el que anunció el donativo de una casa prefabricada para una pareja de adultos mayores que perdieron su hogar tras los incendios forestales en la región de Valparaíso.

Cabe destacar que el dinero que la influencer utiliza para estos donativos está siendo recaudado por todos sus seguidores, lo que ella denomina “facilines”, quienes se han comprometido arduamente en la causa.

Además, Naya Fácil ha estado “al pie del cañón”, ayudando como voluntaria en la zona de emergencia y también concretando las ayudas que las personas que lo perdieron todo necesitan.

“Supimos que ellos aparecieron bastante en las redes sociales, así que quisimos venir a visitarlos, a conocerlos, para conversar con ellos (…) Le ha llegado bastante ayuda de mercadería y de cositas que necesitan”. comenzó diciendo la influencer a través de X.

Y pese a que la ayuda ha llegado, no siempre ha sido la que más requieren las personas: “Pero todavía no les llegan materiales de construcción para su casita, ni nada”, sumó.

Sin embargo, inmediatamente después sorprendió con una información inesperada: “Yo les tengo una noticia… Yo tengo unos seguidores que se llaman ‘facilines’. Mis facilines le van a donar a ustedes una casa prefabricada, para que ustedes tengan su casita… Van a tener su casita“, cerró.

Ctm, la Naya fácil me tiene llorando a moco tendido, wn. Qué wna más avispá, más consciente. Me he tenido que tragar todas mis palabras, esta es la única y verdadera influencer y queen pic.twitter.com/XKAUORCHTp

— Soa Coprolalia (@wna_rota_) February 10, 2024