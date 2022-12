Naya Fácil sumó su aporte a damnificados por incendio en Viña del Mar: “Es Navidad, por favor donen”

El enorme siniestro que afecta a la comuna de Viña del Mar no ha dado tregua a los habitantes de la V Región y ha mantenido los esfuerzos de ciudadanos y de autoridades para lograr controlar las llamas.

En este trabajo inconmensurable se han sumado a colaborar diversas organizaciones y personas, como es el caso de Techo Chile o el cantante urbano Pailita.

Quien tampoco quiso mantenerse ajena a prestar su ayuda es la influencer Naya Fácil, quien dio a conocer el aporte a través de sus redes sociales.

“Voy a ir al supermercado, necesito comprar unas cosas… ¿Ustedes saben de un centro de acopio? (…) Yo no quiero ir a Viña porque no quiero estorbar”, comenzó preguntando a sus seguidores. Y aprovechó de sugerirles que “mañana es Navidad, por favor donen”.

Luego, mientras conducía su vehículo, la influencer aprovechó de comentar lo que opina acerca de las personas que llevaron alimentos vencidos y ropa en mal estado.

“Oye, ¿cómo es posible que la gente lleve cosas vencidas? Eso no es ayuda, no es para deshacerse de su ropa… Si van a llevar ropa interior que no sea usada, debe ser nueva”, criticó.

En su auto llegó hasta un supermercado mayorista donde compró diversos materiales para entregarlos a un centro de acopio en la Región Metropolitana: artículos de limpieza, alimentos, comida para perro y muchos otros.

Finalmente, Naya llegó al recinto en el Estadio Bicentenario de La Florida para entregar su aporte y así motivar a sus seguidores a que se acerquen a los lugares dispuestos para aportar.

“Ya entregué mi ayuda para la gente de Viña. No es mucho pero ojalá les sirva en estos momentos y en esta fecha”, cerró.