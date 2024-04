Naya Fácil tomó drástica decisión tras sufrir grave episodio en España: “Un momento súper heavy”

Naya Fácil extremó medidas de seguridad durante su viaje por España. La influencer no pasó una buena experiencia durante sus vacaciones y tomó una drástica decisión para prevenir situaciones de riesgo.

Esta semana la influencer se fue de viaje a Europa junto a su hermana y un grupo de amigos para recorrer el viejo continente por un mes y la primera parada fue en la madre patria.

Como de costumbre, Nayadeth Neculhueque registró en detalle cada momento de su aventura europea para compartirlas en sus redes sociales. Pero durante la noche del martes todo cambio.

Resulta que la joven contó que junto a sus acompañantes vivieron una situación de gravedad: “Son las 3 de la mañana y no puedo dormir de los nervios. Si hay algo en la vida que detesto es que me hagan sentir vulnerable y hoy nos sentimos así“.

La extrema medida de Naya Fácil

Por lo mismo y aunque no entregó detalles de lo que le ocurrió, la denominada “reina de los facilines” tomó una drástica decisión y anunció que ya no compartirá sus historias en tiempo real.

“Lo único que voy a decir es que voy a tener que subir mis historias desfasadas, nos pasó algo más o menos muy grave. Llegando a Chile yo les voy a contar de qué se trata esto porque yo todavía estoy acá. Vivimos momentos súper heavy nosotros”, explicó, aclarando que ella está bien.

Por otra parte, Naya Fácil lamentó que “me vine tan lejos para pasarlo bien y nos pasó la media hue… Tengo mucha rabia, ustedes no se imaginan. Tengo muchos sentimientos encontrados entre rabia, pena, de todo un poco. Toda mi vida, de tener que andar así ahora, poco menos que oculta. Acá, en España. Lo único que puedo decir que si las personas involucradas están viendo esto, que yo estoy más firme que nunca, estamos más firme que nunca”.

Finalmente, la reina del Festival de Viña subió un nuevo texto y expresó estar “chata de que me vean como polla. Si me quieren ver vía, me van a conocer vía. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Sólo que me dio lata lo que nos pasó ayer”.

Síguenos en