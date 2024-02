Naya Fácil embajadora de Viña 2024: Regaló colgantes bañados en oro e hizo llamado por ayuda a damnificados

Naya Fácil dio su primer discurso tras coronarse como embajadora oficial del Festival de Viña 2024, donde hizo un llamado de atención a las autoridades sobre la ayuda a los damnificados de los incendios forestales en la Quinta Región.

“La verdad es que todavía se necesita ayuda en los cerros, anoche me llegaron videítos de las casas prefabricadas que están ahí ya en construcción. Así que muy feliz”, expresó la influencer.

“Pero ojalá que el gobierno también se movilice un poco más porque siento que la ayuda la hacen los mismos ciudadanos“, continuó.

Naya la previa a su piscinazo como embajadora de Viña 2024

Tras ser consultada por su inminente piscinazo, Naya reveló que mañana aprenderá a lanzarse ya que no sabe nada: “Nunca me he tirado piscinazo en mi vida, ni siquiera una bombita, nada entonces voy a aprender mañana”, afirmó.

En cuanto al nerviosismo previo al gran momento, detalló que: “Yo creo que mañana antes de lanzarme a la piscina voy a estar muy nerviosa”.

Finalmente, Naya Fácil tuvo un bonito gesto con la prensa, aprovechando el momento regalar colgantes bañados en oro con un trébol de 4 hojas para la suerte, como símbolo de agradecimiento por el apoyo.

