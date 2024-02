Naya Fácil anunció su candidatura a embajadora de Viña en tiempo récord: “¿Te cachai’ pierdo?”

En cuestión de horas, Naya Fácil logró un objetivo que había aplazado desde el año pasado. Oficialmente la influencer presentó su candidatura a embajadora del Festival de Viña 2024.

Todo partió la tarde de este martes, cuando la creadora de contenido le preguntó a sus “facilines” sobre este proceso de postulación.

“Tengo buena relación con la gente de Viña, conozco mucho Viña. He ido a Viña en sus buenos momentos, en sus malos momentos…”, comenzó diciendo.

“Me gustaría candidatearme para eso, pero no sé cómo se hace, chiquillos, no he tenido tiempo para buscar”, confesó la joven.

Candidata oficial de Viña 2024

Sin embargo, mientras almorzaba junto a su hermana en un restaurante italiano, la influencer compartió la noticia que ella y sus seguidores estaban esperando: Es candidata a embajadora del certamen musical.

Según contó en sus historias de Instagram, gracias a su anterior llamado fue contactada por el portal TiempoX, desde donde se están lanzando las postulaciones para este puesto. Y una vez que acordaron todos los términos, ella dijo que sí.

“De verdad que estoy muy, muy feliz”, confesó, a pesar de recordar que “voy sin rey, voy solita”, ante la consulta de algunos usuarios que ironizaron con su situación sentimental después de haber terminado con su relación abierta.

“Vota fácil, vota Naya”

Con eslogan y todo, Nayadeth continuó compartiendo su alegría en redes sociales, asegurando que este es el primer objetivo en su carrera.

“Miren, esta es una escalera. primer peldaño, vamos por el reinado de Viña. Segundo peldaño, vamos por alcaldesa de Maipú. Tercer peldaño, presidenta de Chile“, dijo entre bromas.

Pero no pasaron ni cinco minutos y las dudas comenzaron a invadirla. “¿Te cachai’ pierdo? La media humillación. Bueno, al menos voy a decir que viví la experiencia”, sostuvo.

Al cierre de sus historias, la influencer presentó un último problema, y es que desconocía que hasta el día de hoy se seguía haciendo el “piscinazo” de quienes fuesen elegidos como embajadores.

El conflicto está en que Naya Fácil no sabe nadar. “Ya, esto es en serio, busco clases intensivas de natación”, señaló.

Síguenos en