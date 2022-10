“¿Qué pasó anoche?”: Naya Fácil sufrió traspié tras emborracharse durante un live para promocionar su rifa

Naya Fácil realizó una transmisión en vivo este viernes, en el que se suponía que iba a promocionar la rifa que está haciendo de su departamento. Sin embargo, las cosas cambiaron de rumbo cuando se tomó unas copas demás y terminó sin promocionar la rifa, embriagada y preguntándose qué había pasado en las historias que subió durante este sábado.

En TikTok comenzaron a circular extractos de video del en vivo que la influencer realizó anoche donde se le ve bailando cumbia y bebiendo en una copa roja, la que luego quebró al pegarle con una cuchara.

“¿Qué pasó anoche? No me acuerdo del en vivo, como me vine a acostar o a qué hora, ¿Alguien sabe? (Sic)”, preguntó en sus historias de Instagram.

Entre risas, la joven comentó que el error habría sido que mezcló distintos tipos de tragos, situación que también habría afectado a su hermana, quien estuvo en la transmisión.

“Combinamos de todo, ese fue el error“, dijo.