Naya Fácil explotó contra usuario que la acusó de beneficiarse con donaciones: “Qué onda la gente”

Naya Fácil es una de las influencers más aplaudidas en estos momentos por su gran ayuda a las y los damnificados por los incendios forestales en la Región de Valparaíso. Esto, porque la creadora de contenidos logró recaudar más de $30 millones, los cuales invirtió en comida y herramientas para las familias afectadas.

Sin embargo, las críticas hacia la joven no se hicieron esperar, por lo que usó su cuenta de Instagram para transparentar a sus seguidores -llamados “facilines- cada compra que realizó con el dinero.

El comentario que indignó a Naya Fácil

En particular fue este comentario el que provocó el enojo de Naya: “Compra con factura y hace donación. Rebaja impuesto con la $ de la gente”.

El enojo de Naya Fácil

Esta acusación fue abordada por la influencer en sus historias, quien aseguró que apenas leyó esto “dije ‘hue…, qué onda la gente de mierda que cree que estoy haciendo esto en busca de algo. Yo solo estaba comiéndome un pan en la casa el sábado en la mañana y sentí que esa hue… no podía pasar”.

“No debería desgastarme en esto, pero igual quiero aclararlo”, expuso en la plataforma, descartando tajantemente algún tipo de beneficio para ella en el marco de toda esta cruzada solidaria.

Según explicó, para su trabajo como influencer realiza todas las transacciones mediante su empresa Naya Fácil SpA. Pero para la recaudación de estos fondos en particular, decidió abrir una cuenta temporal exclusivamente dedicada a este fin.

“La cuenta a la que depositan es a la de Nayadeth Neculhueque (su nombre de nacimiento). Necesito que ustedes sepan que a las personas naturales no les devuelven nada, no les rebajan impuestos y todo lo que les he mostrado son boletas, no he pedido facturas“, sostuvo.

“Ni siquiera se me pasó por la mente rebajar impuestos, hue… No puedo mezclar eso con mi plata personal”, cerró Naya sobre esta polémica.

