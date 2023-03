Naya Fácil rifó auto y se lo entregó a la ganadora: “Estoy tan feliz de poder hacer esto, me llena demasiado”

Nuevamente, la influencer Naya Fácil ha cumplido con su palabra tras haber hecho un llamado a una rifa de un auto.

Y es que durante la jornada del pasado viernes, la creadora de contenido mostró imágenes de la entrega del vehículo a una de sus seguidoras que participó de la rifa y que por fortuna logró llevarse el premio hasta su casa.

A través de sus stories de Instagram, Naya Fácil mostró todo el proceso mediante el cual hizo efectiva la entrega del premio a la ganadora.

“¿Cómo están? Oye, me encuentro acá con la ganadora. Hoy día entregamos su autito, así que ahí vamos a estar grabándolo. Bueno, ustedes saben que este proceso es largo”, comenzó diciendo la influencer mientras mostraba a la afortunada.

Luego, Naya se grabó junto a la seguidora que obtuvo el número ganador en la rifa del auto. “Ya mis facilines, acá me encuentro con la ganadora del auto. Ahí ya tiene las llavecitas en su poder, así que está muy contenta con el auto”, comentó después con mucho ánimo.

“Oye, mis facilines, andaba entregando el auto. Ya está en las manos de la dueña, ahí les subí el video por supuesto, así que eso. Todavía tengo los videos grabados en vivo para que ustedes puedan ver cómo se llama, el día que las grabé y todo eso”, dijo Naya Fácil mientras conducía.

Por último, adelantó que “los premios que están entregados son los $500 mil, la donación a la fundación de animales, entregado, el auto, entregado. Me quedan solo dos premios por entregar, que es el departamento, que obviamente el proceso legal es un poquito más lento, obviamente por el traspaso de escritura y todo eso, y me queda la motito que ya a ser entregada uno de estos días también. Así que vamos super bien con eso chiquillos. Estoy tan feliz de poder hacer esto chiquillos, de verdad me llena demasiado. Así que ahí les subí el videito”.