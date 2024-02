Naya Fácil extremó medidas de seguridad en su casa tras intento de portonazo

Naya Fácil ha tenido un acontecido inicio de año y en horas de este viernes sufrió un violento intento de portazo cuando iba a bordo de su auto en la comuna de La Florida.

Todo ocurrió a eso de las 7 de la mañana, cuando conducía por calle Lérida a casa de una maquilladora, cuando fue abordada por un grupo de delincuentes que rompieron los vidrios del vehículo y bajaron a los ocupantes.

“Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro’. Me río toda la noche, ni siquiera estoy llorando, no me intimidaron”, comentó.

Pero eso no fue todo, ya que la influencer chocó “La Facilona”, nombre de su llamativo auto, con la reja de una casa mientras intentaba escapar de los sujetos.

Naya Fácil tomó medidas tras el portonazo

Con el pasar de las horas, Naya decidió extremar medidas de seguridad tras lo ocurrido y comenzó con un importante cambio en casa.

Según relató la personalidad de redes sociales en su cuenta de Instagram, contactó a un especialista para que le cambie las chapas de las puertas de su hogar.

Minutos después, explicó que el cambio debía ser más profundo. “Los chiquillos me van a cambiar la puerta. ¡Vamos que se puede! Como no teníamos las llaves ni nada, al final había que cambiar la puerta”, señaló.

