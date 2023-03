“Parezco photoshopeada”: La osada foto que compartió Naya Fácil en sus vacaciones en Brasil

Naya Fácil está por estos días disfrutando de unas soñadas vacaciones en Brasil con un grupo de amigos, con quienes comparte una serie de registros a través de redes sociales.

De esa forma, mediante su cuenta de Instagram, la influencer publicó una foto en donde aparece en la famosa Piedra del Telégrafo, ubicada en la cima de la colina del Morro de Guaratiba, en Río de Janeiro.

En sus stories, Naya comentó que se trata de la imagen “por la cual más me he sacrificado en mi vida”.

“Una hora y media caminando un trekking de subida. Fue tan brígido que casi abandoné, así que valoren esta foto que subí”, añadió a su relato.

Posteriormente, la influencer compartió una foto en donde aparece colgada de la roca. “Me costó tanto quedarme colgada y parezco photoshopeada. Por favor, valoren la foto”.

“Yo no estoy photoshopeada. Yo de verdad me paré así. El fotógrafo sacó la foto como media foto photoshopeada, pero yo de verdad me agarré así”, agregó.

Finalmente, compartió un registro de la misma foto tomada desde un celular, donde se ve con más claridad que en realidad se colgó, realizando una arriesgada maniobra.

Sin embargo, lo cierto es que todo se trata de un juego visual, ya que aunque pareciera que hay un precipicio por el que podría caer en cualquier momento, la realidad es que un metro más abajo hay suelo seguro.