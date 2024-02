“Primer año que me invitan y se cancela”: Naya Fácil revela vestido que usaría en la gala de Viña

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de revelar el look que habría utilizado para ir a la tradicional gala del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, su atuendo sólo quedará en los planes.

Cabe destacar que el glamoroso evento fue cancelado a raíz de la situación de emergencia que se vive en la región de Valparaíso por los incendios forestales que arrasan varias comunas de la zona.

Es por eso que desde la producción del evento y de acuerdo con el trabajo de autoridades, finalmente se decidió no llevar a cabo la gala. Y probablemente más de alguno se quedó con sus prendas listas.

¿Qué se iba a poner Naya?

“Ojalá el otro año me vuelvan a invitar a la gala de Viña. Primera vez que me invitan y se cancela, obviamente por fuerza mayor, pero siempre me pasa algo”, fue lo que indicó Naya Fácil en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Y a raíz de esto, más tarde una usuaria de la red social le hizo una consulta a través de un mensaje directo: “¿Qué vestido hubieses usado?“, preguntó la usuaria y seguidora de la influencer.

Fue entonces que ella le respondió que de hecho tenía ya lista la idea para el evento: “Me iba a mandar hacer este vestido a medida“, comentó, además junto a una foto que grafica claramente el vestido.

Revisa la historia de Instagram:

Síguenos en