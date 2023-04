“Me saqué la mugre trabajando”: El impacto de Naya Fácil tras calcular su presunta deuda millonaria al SII

A través de sus historias de Instagram, Naya Fácil reveló este miércoles que se reunió con una contadora para resolver sus problemas tributarios con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Efectivamente, soy una de las que están siendo investigadas“, dijo el pasado fin de semana cuando se enteró que era una de las creadoras de contenidos fichadas por la institución para declarar sus ingresos.

En ese sentido, también contó que el correo electrónico con el aviso lo recibió a comienzos de abril, sin embargo, fue recién este domingo cuando se percató del proceso en curso, cuyo término es el último día de este mes.

Por tal motivo, la influencer ha mostrado que está trabajando a toda máquina para cumplir con lo que estipula la ley, dando cuenta de sus reuniones con sus asesores y de los trámites bancarios que ha hecho para reunir todos los antecedentes requeridos.

“Con los ánimos por el suelo”

“Mi contador está diciendo que me encomiende a todos los santos que puedan existir”, dijo, entre risas, en una de las primeras historias que publicó durante la maratónica jornada de ayer.

Luego, Naya subió la fotografía de una calculadora, cuyo monto figuraba en $153 millones, dando algunas luces de lo que podría ser el monto de la deuda. Sin embargo, en una historia que subió después, aclaró que no era el saldo final, pues aún había que sumar y restar algunos números.





Un par de horas después, al parecer, el optimismo que había en un principio ya no estaba, pues la influencer confesó estar devastada por los resultados del encuentro. “Con los ánimos por el suelo, han sido momentos complicados en mi vida. Más de lo que pensaba, sinceramente”, expresó”.

En esa línea, cuando ya estaba en su hogar, entregó una sentida reflexión en torno a sus errores del pasado, a los que apuntó como los responsables de la presunta deuda millonaria que tendría que pagar al Servicio de Impuestos Internos.

“Estoy cuestionándome toda mi vida financiera. Tengo tanta rabia, pena. Financieramente soy una ignorante de mierda, tal cual. Me saqué la mugre trabajando, me desgasté emocionalmente y así se van mis lucas“, dijo a eso de las 2:00 de la madrugada.

“La plata no lo es todo. Por eso quizás me mantengo en pie todavía, voy a tener una pérdida importante, obviamente me duele, porque he tratado de ahorrar al máximo y me da lata pagar estas lucas que no van a ser devueltas”, señaló. “Aquí es donde yo necesitaría el apoyo emocional de una madre o un padre”, concluyó en sus historias.

Mira las historias a continuación: