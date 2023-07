¿¡Qué se hizo!? Naya Fácil reapareció con nueva intervención estética en su rostro y sufrió consecuencias

Una vez más, Naya Fácil soprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una llamativa intervención estética en su rostro con diversos registros de los resultados.

Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, donde publicó varios videos hablando sobre el procedimiento y, de paso, mostrando su cara, que estaba visiblemente inflamada.

“Hoy día me siento más hinchadita. Pero estoy bien, imaginé que iba a amanecer peor. Se me olvidó tomarme el desinflamatorio anoche. Estoy hinchada”, expresó en una historia.

Asimismo, la influencer explicó en qué consistió el procedimiento luego de diversas preguntas hechas por sus fanáticos. “Tenía exceso de arrugas en el ojo, el párpado y exceso de piel”, comenzó relatando.

“Cada puntito que pueden ver en mi piel, (es parte del) tratamiento que me pinchan algo. Ayuda a reducir el exceso de piel, no me estira la cara, no me cambia la forma del ojo y no hay ningún cambio más que eliminar el exceso de piel a través de colágeno“, aclaró.

“Todo es sano, saludable. Entonces cuando me ría no voy a tener arrugas debajo del ojo, en las patas del ojo ni el párpado caído. Así de maravilloso es el tratamiento”, concluyó la creadora de contenidos.

Mira los resultados de la intervención: