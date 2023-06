Naya Fácil reveló que volverá al quirófano para tratar problema de salud: Intentará reducir costos con Fonasa

La mañana de este miércoles, Naya Fácil anunció que se someterá a una intervención quirúrgica para tratar un malestar que la aqueja desde hace un largo tiempo y que guarda relación con su respiración.

A través de sus historias de Instagram, la influencer contó que llegó a primera hora hasta un centro médico para realizar el chequeo y posterior cotización, revelando su asombro por el elevado precio.

“Me dijeron que tengo el tabique desviado y toda la cosa. Así que ahora me queda hacer los exámenes y tengo que esperar. No sé (hasta) cuándo, eso sí”, dijo tras salir de la consulta.

A su vez, después de confirmar que pronto ingresará al pabellón, Naya reveló que el costo de la operación alcanza los 4 millones de pesos.

“Ya me dieron el presupuesto: 4 palitos, bella. (…) No cachaba que habían subido tanto las rino“, sostuvo, asegurando que intentará reducir el monto con Fonasa.

De acuerdo con su relato, gracias a la intervención podrá respirar mejor y tratar algunos problemas relacionados.

“Salud es salud. Estoy congestionada, pero no estoy resfriada ni nada. El doc me dijo que tenía rinitis, pero con la operación podría mejorar mi respiración y dejar de roncar“, contó.





“Me dijo que la voz no me iba a cambiar. Pero lo más probable es que deje de hablar nasal”, declaró también. Posteriormente, la creadora de contenidos se dirigió a Fonasa para realizar un trámite con el fin de alistar los preparativos antes del procedimiento, mostrando que el recinto estaba con una importante cantidad de personas esperando su atención.

“Voy camino a Fonasa porque voy a tratar de ver cómo inscribirme, porque ya están todos los papeles hechos pero creo que empieza a funcionar de un mes en adelante. Pero si voy y llevo un papel me empieza a funcionar desde ahora. Entonces vamos a hacer ese trámite”, expresó.

Mira el registro a continuación: