Desde el contenido para adultos al Plebiscito: Naya Fácil contó íntimos detalles de su vida

Naya Fácil (24) dio una reciente entrevista en la que dio detalles de su intimidad, desde su opción para el Plebiscito hasta su adicción a las drogas.

En conversación con La Cuarta, la influencer oriunda de Villarrica contó que en dos semanas lanzará un video que grabó durante su estadía en New York, reconoció que se siente muy sola y que está conociendo a alguien, pero que tiene miedo de salir lastimada.

A continuación, los mejores momentos que dejó la entrevista de Naya Fácil:

“Vida fácil”

“‘Naya Fácil’ para mí es todo, me encanta. A mí me gusta la vida fácil, ¿por qué tengo que andar haciendo distintas cosas?. Me sentía obligada, que la sociedad sí o sí te obligaba a estudiar…, y no, un día dije ¡stop!, voy a hacer de mi vida lo que a mí me nazca. Ahí empecé a vender videos, a hacer distintas cosas. Nunca me quedo estancada sólo en algo”.

“Vendí contenido por necesidad”

“Vendí contenido por necesidad más que nada. A los 12 ó 13 años empecé a meterme en el mundo del contenido adulto. Primero sin mi rostro, solo del cuerpo. Después empecé a incorporar de a poco mi rostro. Después empecé con los videos personalizados, que eran como los videos más virales que se hacían. Cuando comencé a vender videos tenía 15 ó 16 años. Estuve vendiendo hasta como los 19″.

“Hay mucha discriminación en el mundo de la prostitución. Yo no tenía nada operado, vendía videos cuando era natural. Y quizá no era tan atractiva como ellos esperaban para pagar un servicio. Entonces discriminaban mucho. Te tratan mal, te hacen ver como si fueras nada. Cuando comencé a hacerme un poco conocida como Naya Fácil, yo estaba en un momento muy malo de mi vida, me intenté suicidar muchas veces”.

“El tussi me pilló débil”

“El tussi me pilló débil y me atrapó como cualquier droga…, me costó mucho salir. Sufrí mucho en mi casa, tuve las manos sudadas, le tuve que decir a mi hermana que me fuera a acompañar. Salí de muchos círculos, bloqueé a mucha gente, me alejé de mucha gente. Diría que me encontró en un momento de debilidad. He tenido problemas como todos, pero nunca para caer en una adicción de ese nivel… sólo me pilló débil”.

“Pero, ¿sabís? Estoy súper orgullosa de haber salido de ahí. Que la gente me vea ahora limpia y todo eso. Yo estaba perdida. Más de dos años metiéndome algo que tal vez me llevó a subir tanto de peso. Para mí estar así, lúcida, que llevo dos o tres meses, me tiene feliz. Hasta me siento más clara en mis ideas. Estoy más tranquila”.

Su gran dolor

“El dolor que me perseguirá toda mi vida es no tener relación con mis padres. Mis padres, para mí, no existen. Yo hace más de seis años que no tengo relación con mi padre y hace dos años y medio no hablo con mi madre. Ellos no saben nada de mí, yo no sé nada de ellos. Me veían como la más loca de la familia, la que no iba a lograr nada. Faltaba mucha comunicación, nunca hubo consejos, enseñanzas de valores. Veo perdida la relación con ellos”.

“Cuando me vine a vivir a Santiago, mis papás se separaron muy mal. Mi papá nos quería ir a quemar la casa, incendiar todo, nos fue a robar todo. Si no nos veníamos a vivir a Santiago, nos mataban a las tres. Vivíamos en un sector súper rural, entonces no había mucha ayuda. Llamaba a Carabineros, pero cuando llamaba, porque había violencia, se demoraban 45 minutos en llegar. O sea, cuando mis papás ya se habían pegado. Muchas veces los tuve que separar con cuchillos. Era muy fuerte”.

Un nuevo amor

“La violencia intrafamiliar me marcó, por eso no he podido estar en pareja. He tenido muy buenas oportunidades, he estado conociendo gente, pero automáticamente bloqueo a alguien que se quiera acercar a mí, porque me da mucho miedo que alguien me levante la mano, que alguien me agreda. Lo viví en el mundo de la prostitución, entonces sé cómo es. Ahí quizás lo aguantaba más, porque me pagaban”.

“Estoy saliendo con alguien, nadie me había tratado como él. Trabaja, no tiene hijos, no se droga, no toma, es muy sano. Y me estoy dando un poco el espacio de conocerlo, porque me he sentido sola. Es súper amoroso. Ve mis historias, cuando estoy mal y va a mi casa, me lleva una rosa, un chocolate, me llama todo el día. Cuando despierto, tengo un mensaje de él. Entonces, es muy atento. Y para mí es muy raro recibir cariño cuando nunca un hombre antes me entregó cariño. Lo valoro mucho y ojalá que dure. Igual me da miedo, incluso a veces he pensado en bloquearlo por eso…, por el miedo al compromiso, a pesar de que sea bueno”.

“Se me abrió la cabeza”

“Cuando me caí de la estatua en Plaza Italia pensé que había quedado inválida. Me dijeron ‘quédate quieta, porque te vamos a tocar las extremidades para ver si las sientes’. Me shockeó muchísimo, fue súper cuático. Me saludaron, me empezaron a gritar y empecé a subir a la estatua. En ese tiempo ocupaba uñas acrílicas grandes, no me alcancé a agarrar bien de la cuerda y me caí”

“Cuando me caí perdí la consciencia totalmente, no me acuerdo de nada hasta que desperté en el hospital. Me pusieron puntos, se me abrió la cabeza porque me pegué en la esquina del cemento. Fue fuerte, porque nunca había tenido un accidente. Todavía no me crece el pelo en la herida, jajaja”.

¿Apruebo o Rechazo?

“Ahora públicamente no diría si votaré por Apruebo o por Rechazo. Estoy averiguando, leyendo, porque quiero informarme. Este año voto. Yo nunca voté antes, porque no estaba inscrita acá en Santiago, y hace poco cambié mi registro electoral y cumpliré con mi deber cívico. Por eso estoy informándome muchísimo, porque quiero algo bueno para mí y para la gente. Pero eso me lo voy a guardar totalmente, jajaja”.

Asado con Einstein

“Si pudiera invitar a tres personas a un asado —vegetariano, porque soy vegetariana—, sería a Bad Bunny, porque amo a ese hombre, me encanta; Albert Einstein, porque me gusta y me gustaría hacerle muchas preguntas; y…, a ver, Leonardo Farkas, jajaja. Me gustan los negocios, entonces me gustaría preguntarle cosas, como asesoramiento. Ah, y si puedo agregar a otro: Arturo Vidal. Me cae súper bien, me gustaría compartir unos copetes con él”.