Naya Fácil confiesa que está pasando un duro momento: “Ya ni lágrimas me salen”

Han sido días complejos para la influencer de redes sociales, Naya Fácil, quien ha confesado que se siente triste y deprimida hace un tiempo, aunque no explicó el motivo específico.

En su desahogo a través de los medios, contó que “ni cuando era adolescente”, se sentía así.

“Tengo mucha pena desde la tarde, siempre ando con mucho ánimo, pero a veces no sé si estoy haciendo las cosas bien, me cuestiono tanto todo”, reveló la joven al medio FM Dos.

En esa misma línea agregó que “lo único que quiero es poder lograr mis sueños y yo más que nadie sé que para lograr algo grande hay que pasar por muchos obstáculos. Pero me siento tan decaída, tengo mucha pena, quisiera llorar pero ya ni lágrimas me salen”.

También realizó su cuenta de Instagram para hablar de la misma situación, donde contó que estaba teniendo varios problemas de autoestima.

“Últimamente me da vergüenza hasta salir a la calle por como me vea, me siento mal de apariencia, tengo tanta pena. En qué momento perdí mi seguridad”, escribió la influencer en sus historias de Instagram.

“Ayer cuando andaba con gorros y lentes les dije que era porque no me había maquillado, pero era porque en verdad me sentía tan horrenda que no quería que me viera así”, escribió en parte de su mensaje.