Naya Fácil envía fuerte mensaje sobre ciberacoso tras muerte de cantante Galee Galee: “Háganse un mea culpa”

Miles de usuarios de internet, así como miembros de la escena urbana chilena han lamentado la repentina muerte del artista Galee Galee a sus 29 años. Y una de ellas fue Naya Fácil.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer se refirió a la noticia y aprovechó de enviar un importante mensaje a sus seguidores sobre salud mental y el ciberacoso que viven distintas figuras en redes sociales, incluida ella.

Esto, debido a que horas antes de su muerte, el artista había recibido mensajes de odio en sus redes sociales luego de que se viralizara una “funa” por una supuesta infidelidad a su ex pareja.

“Ojalá que tampoco vayan a atacar a la chica, porque tampoco es la idea de que se comience a generar este tipo de ciberacoso. Quizás se equivocó, no sé quién será ni nada, pero es súper complicado, porque, claro, ella debe estar recibiendo mucho hate y ella se puede hacer algo. Tengan cuidado, midan sus palabras“, dijo la influencer a través de sus historias que fueron subidas después en su cuenta de TikTok.

En esa línea, Naya relató que también fue víctima de ciberbullying por parte de algunas “páginas de cahuines”. “Hace algunos años atrás yo tuve problemas con todas las páginas (…) Hasta el día de hoy creo que hay algunas que suben videos míos tratándome mal. Chiquillos, estas páginas de mier… puro que provocan odio, morbo y puras cosas negativas“, lanzó la joven.

“Yo quizás ningún aporte para las redes sociales, pero estas páginas de mier… viven del odio constante sin medir consecuencias. Quiero hacer un llamado público, porque yo en algún momento también caí en el hospital por culpa de estas páginas de mier…“, confesó Naya.

“Háganse un mea culpa de a quién están apoyando o a quién están leyendo. La salud mental de Chile y de los jóvenes está súper mal. Imagínense lo que llegó a pasar con una vida, independiente de todo. No estoy justificando a nadie, pero háganse ese mea culpa”, continuó.

Por último, la influencer enfatizó en el objetivo real de las funas. “Se ocupan para cosas graves, golpes, violaciones, no sé, cualquier tipo de esa magnitud. No se ocupa para cualquier mier… Yo no sé en qué momento perdieron lo que realmente deberían se”, cerró Naya.