“No miden sus palabras”: Naya Fácil revela críticas por su cirugía con fuerte llamado a seguidores

Naya Fácil se refirió al “hate” que ha recibido en redes sociales tras dar a conocer que se someterá a una nueva cirugía estética en Colombia.

La influencer transparentó en sus historias de Instagram algunos de malos comentarios que le han escrito, donde uno específicamente criticaba su aspecto físico.

“La que dice aceptarse jajajaj nunca serás linda aunque digas que eso no te importa. Tu trauma es que nadie te quiere por lo que eres“, expresaba el mensaje.

Ante ello, Naya decidió sincerar su opinión respecto a la violenta crítica recibida por una desconocida seguidora que respondió a su publicación.

“No sé qué les pasa a las chicas (…), no me dejo llevar por comentarios pero me da risa que me digan estas cosas. Es cuático porque creen que me van a hacer sentir mal pero no, fue una decisión propia“, expresó.

Sin embargo, la joven aseguró que recibe estos mensajes a diario en su cuenta de Instagram que hoy alcanza los 1,7 millones de seguidores.

“Todos los días hay mensajitos así (…) Con un simple comentario puedes herir el autoestima de una persona y hay gente que no se mide en sus palabras”, detalló.

Acto seguido, la influencer aclaró que ese tipo de opiniones hoy no le afectan y quiso concientizar a sus seguidores para que no se vean afectados si reciben críticas de la misma índole.

“Me han dicho tanto, que a mí no me afecta ningún comentario (…) pero hay personas a las que sí (…) Qué necesidad tienes de opinar del cuerpo de los demás (…) que esto les dé el impulso de que a ustedes nadie los haga sentir mal, ningún comentario de un tercero“, finalizó.

