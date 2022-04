Naya Fácil confiesa tener miedo debido a sus problemas con la droga: “Estoy muy metida en la volá”

La influencer Naya Fácil preocupa una vez más a sus seguidores tras revelar los problemas que atraviesa debido al consumo de drogas.

A través de su cuenta de Instagram, la joven dio cuenta de las repercusiones que le ha traído el uso del tussi, la denominada “cocaína rosada”.

“Ahora ya no soy tan borracha, estoy muy metida en la vola del tuti (tusi)”, manifestó en sus historias.

“Últimamente llevo saliendo caleta, y no sé. El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tuti, y le hago hace más o menos dos años ya”, continuó Naya en la red social.

La influencer relató que no es ella quien se lo compra, sino que le regalan a donde sea que vaya: “Las primeras veces era normal, un poco (..) ahora si no hay tuti no se vacila”.

En esa línea, reconoció su temor por el consumo de la droga y aseguró que “si no me salgo yo misma de esta hue…(sic), no sé dónde puedo parar. Tengo miedo”.

“Voy a darle un giro a mi vida a costa de lo que sea, pero quiero estar bien. Nunca he sido mucho de hablar de Dios, pero espero esta vez no me abandone, que me proteja de todas esas mierdas que no me harán terminar en nada bueno”, cerró.