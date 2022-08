“Nadie te ayuda”: Naya Fácil fue a la nieve por primera vez y se perdió

Naya Fácil utilizó sus redes sociales para compartir este lunes su primer viaje a la nieve.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer comentó su emoción por ver el blanco paisaje de Valle Nevado, aunque reconoció que le atemoriza esquiar.

En una serie de videos, la joven compartió su travesía hacia el teleférico del recinto, mostrando el cariño que recibió por parte de los asistentes.

“Qué rico respirar otros aires”, expresó en la red social, al mismo tiempo que se quejó por la nula guía recibida para llegar a la cima de la montaña.

“Quedamos botados en medio de la calle y no sé dónde estamos porque nadie sabe a dónde vamos. Estoy perdida. Todo lindo el lugar, lo que quieran, bacán, pero real que nadie te ayuda”, declaró en sus stories.

“Todos llegaron en el auto y yo llegué caminando. La lesera, por qué me pasa esto a mí”, añadió.

Finalmente, tras almorzar, instó a sus seguidores a reaccionar a su storie a cambio de esquiar en la nieve.

“10 mil reacciones y me pongo a esquiar. No creo que lo logremos. Me da miedo, pero si llegamos lo haré. Yo cumplo mi palabra”, aseguró.