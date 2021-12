Naya Fácil sumó un nuevo logro y lo quiso compartir con sus seguidores en redes sociales para mostrar su felicidad.

La influencer se hizo un importante regalo de cumpleaños este año: Se compró su primer automóvil.

Pero eso no es todo, porque también reveló cuál es el nombre de su nuevo activo: Facilín.

Naya fue relatando a través de su cuenta de Instagram el camino que hizo antes que le entregaran las llaves de su vehículo.

Por medio de stories, la instagrammer contó que al ser su primer auto, decidió comprar uno pequeño y normal.

“Para mí es un tremendo logro. Voy que lloro. Jamás pensé que iba a llegar un momento en que yo tendría un auto”, expresó.

“Mi auto no es nada lujoso, ya que será el primero que tendré y con el cual aprenderé a manejar y a andar por todas partes, entonces si le paso a dar un tapón como aprendiz no me dolerá tanto como si fuera uno lujoso”, explicó.

