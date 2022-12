“Te irán a buscar al domicilio”: Naya Fácil se enteró de orden de arresto por WhatsApp tras no asistir a audiencia

La conocida influencer Naya Fácil enfrenta una orden de arresto luego de no presentarse a una audiencia que estaba fijada para este lunes 26 de diciembre en la comuna de Caldera.

Así lo dio a conocer en su Instagram, lugar donde compartió un pantallazo del momento en el que su abogado le dio a conocer la noticia mediante una conversación de WhatsApp.

“Hola, tienes orden de arresto a contar de hoy”, dice el mensaje. “Carabineros de Chile recibirá la orden de arresto… Así que en cualquier momento te van a buscar a tu domicilio“, se lee en el chat.

En respuesta, la creadora de contenidos declaró que no estaba en su casa porque estaba haciendo unos trámites. “No sé cómo reaccionar, me da pena. No sé que voy a hacer“, expresó.

No quería asistir

La noche previa a la audiencia, Naya Fácil publicó una serie de historias dejando claro que no quería asistir a la cita en el Poder Judicial. “No voy a su cagá de audiencia, lo más probable es que me tomen detenida, pero no voy a viajar para allá“, aseguró en la red social.

Posteriormente, agregó que “he estado terrible enfocada en trabajar (…) Gente de Caldera, su alcaldesa no vale nada y anda más preocupada de mí que de su comuna”, se defendió en aquella oportunidad.

Luego, la influencer al parecer dio un pie atrás en su decisión y consultó sobre las vías de transporte para trasladarse hasta el norte. “No hay vuelos en ninguna aerolínea para Copiapó, estoy viendo todo lo posible. Me dicen que manejando son nueve horas, no tengo tanto aguante“, se excusó.

Finalmente y volviendo al día de hoy, Naya señaló que “ha sido su broma que más lejos ha llegado”, haciendo relación a la causa de la citación, que fue un video en el que aparece desnuda al interior de una iglesia en la ciudad de la región de Atacama, en el norte de Chile.

