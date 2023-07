“Fácil, pero no gratis”: Naya Fácil pagará $100 mil a la persona que le haga el mejor logo

Desde hace unos días que un video de Naya Fácil, empezó a circular en la plataforma de TikTok. A través de su cuenta personal la chilena anunció que está buscando a quien la sorprenda con un logo que retrate toda su esencia.

Luego de que una seguidora le diera la idea vía Instagram, Naya compartió en sus otras redes que le pagaría $100 mil a quien hiciera el mejor logo. “Hoy en día nada es gratis y esto es un trabajo”, se le escucha decir en el video del anuncio.

¿Cómo debe ser el logo?

“Fácil, pero no gratis, ese es mi lema, así que le encuentro totalmente la razón”, expresó la influencer a la idea de pagar por este servicio. “No huev…, de verdad estoy hablando en serio, se lo deposito, lo que sea, pero necesito un logo”, dijo.

De acuerdo con las especificaciones que entregó Naya en su video, el logo no debe contar con ninguna letra y debe ser sencillo de reconocer e inigualable. “Algo como tipo Apple, que tiene la manzanita, un logo tipo Nike, obviamente son ejemplos“, explicó.

“Necesito algo sencillo de reconocer y que sea sin letras, no me interesa que lleve una N ni una F, no. Necesito una imagen que lo vea y diga ‘wow, soy yo”, cerró la influencer.

Rápidamente el video consiguió más de 65 mil likes y numerosos comentarios de gente dando ideas al posible logo, aunque pocos cumplían las especificaciones dadas. “Lo más fácil un auto rosado” y “un tampax rojo”, fueron algunas de las ideas.

Revisa el trabajo de algunos participantes: