“Me dolió mi bolsillo”: Naya Fácil aseguró haber pagado su millonaria deuda con el SII “en una cuota”

Una intensa semana ha tenido Naya Fácil, luego de enterarse vía correo electrónico que debía declarar sus ingresos en la Operación Renta 2023 tras ser incluida en el plan del Servicio de Impuestos Internos de fiscalización a influencers.

Por esa razón, la creadora de contenidos ha tenido maratónicas reuniones con su equipo de contadores, con quienes ha revisado sus cartolas bancarias y otros antecedentes con el fin de cumplir con lo requerido con la ley, según ha contado en sus redes sociales.

Finalmente, en las últimas horas la joven habría cumplido con su deber y pagó la millonaria deuda que tenía con el SII, la cual -según detalló en redes sociales- superaba los $100 millones.

A través de sus historias de Instagram, Naya indicó “Servicio de Impuestos Internos, esto va para ustedes: la contribuyente Naya Fácil ya pagó sus impuestos como debe ser y en una cuota. Para no tener deudas con ustedes, porque no me gustan las deudas”, aseguró aliviada.

Pero no todo fue tan fácil, ya que de acuerdo a lo que comentó la influencer, tuvo varias complicaciones debido a que su banco estaba sin sistema, lo que la obligó a transferir dinero entre sus cuentas e incluso sacar parte en efectivo.

“Estoy saldada con eso. Pagué mis impuestos, quiero hacerlo público. Ahora no tengo deudas, nada. Obviamente me dolió mi bolsillo porque son platas que no voy a recibir, fue mis irresponsabilidad pero ya está hecho”, recalcó.

Finalmente, contó que ahora regularizó su situación para no volver a pasar por una situación similar en el futuro. “Ahora estoy haciendo las boletas y todo lo que hay que hacer”, sentenció.

Revisa la declaración de Naya Fácil acá: