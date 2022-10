“Nueva vida olvidando mi pasado”: Naya Fácil revela que se va de Chile junto a misteriosa nueva pareja

Los seguidores más fieles de Naya Fácil venían esperando meses por una presunta “gran noticia“. Luego de ocasiones en que la influencer también ha advertido futuros acontecimientos de su vida, como cuando anunció su primera canción, su viaje a Nueva York o la compra de su primer departamento, esta vez, había gran expectación por esta nueva revelación.

Y ya la espera acabó. Nayadeth por fin confesó la noticia que mantenía inquietos a sus fanáticos. ¿Y de qué trata?

La joven de 24 años informó que el próximo año se irá a vivir de manera indefinida a España. Pero las novedades no terminan ahí: También dijo que lo hará con su pareja que conoció hace tres meses.

“Igual estoy media nerviosa, porque es algo muy personal mío, un proyecto que me va a cambiar la vida”, fue parte de lo que dijo en las historias de su Instagram. Luego, continuó detallando que “hace tres meses conocí a un español en persona; nos hemos juntado y tenemos buena relación”, relató.

De hecho, agregó que el hombre ya conoce a su hermana, su casa y “toda su vida”, que se “llevan demasiado bien” y que él no usa redes sociales, por lo que tampoco planea exponerlo en las suyas.

“Quiero cambiar un poco mi vida, cambiar mi pasado, y me he proyectado demasiado con él”, confesó la también cantante. “Me voy a ir vivir fuera de Chile el otro año, me voy a España”, dijo, añadiendo que su hermana se quedará a cargo de sus pertenencias en Chile.

“Estoy muy nerviosa porque podría ser ‘para siempre'”, sentenció Naya, asegurando que su partida podría ser de manera indefinida, pues todo estará sujeto de acuerdo a lo que ocurra una vez que llegue al viejo continente.

“Jamás me había sentido así”, puntualizó. “El otro año le digo adiós a Chile y comenzaré mi nueva vida, olvidando el pasado. Estoy enamorada”. finalizó en la red social.

Revisa el video a continuación: