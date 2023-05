Naya Fácil en picada contra seguidora que le pidió una foto y la trató de “creída”: “Soy súper humilde”

Naya Fácil constamente actualiza a sus fieles seguidores de Instagram respecto a su vida, panoramas y pensamientos, aunque no todos sean felices.

En esta ocasión se tomó el tiempo de compartir una desagradable situación que vivió con una seguidora que hizo que tomara una drástica decisión: no volver a publicar los lugares donde vaya.

“Ya es demasiado la falta de respeto de las personas. Me saco fotos y fotos y después vienen a tratarme de creída (…) Yo me doy el tiempo con cada una de las personas, siendo que muchas veces no respetan si estoy comiendo, si estoy pagando, si estoy incluso probándome ropa, o si estoy en mi casa”, comenzó diciendo la influencer.

“Yo nunca he dicho que no a una foto porque no soy una hue… creída como me lo dijeron hoy día. Soy súper humilde y buena onda, pero por gente así tomo esta decisión. Tampoco voy a dejar que me pisoteen“, escribió en sus historias.

“Perdón por no andar cagá de la risa 24/7, también hago mis cosas como cualquier persona normal. Ni siquiera soy famosa, vivo como todos”, sentenció.

Y es que durante este martes la influencer se encaminó hacia Patronato para comprarse ropa de verano. Sin embargo, según relató después en sus historias, recibió un mal trato por parte de una seguidora que le pidió la foto y después dijo que era “creída”.

“Yo andaba concentrada haciendo unas cosas, respondiendo unos Whatsapps y ando seria también. Por andar así, se sacó la foto conmigo y me dice ‘oye hue… terrible creída y quebrá’. El que quiera pensar que yo soy así, allá ustedes”, dijo mientras se dirigía al estacionamiento.

Asimismo, la instagramer recordó otro episodio similar que le tocó vivir afuera de su domicilio con otra seguidora, a quién saludó desde su auto. “Por no bajarme, dijo ‘la hue… creída y colorienta’ (…) Me agota esta situación“, expresó.

Naya lamentó tomar la decisión, pero dijo que estaba muy afectada por la situación. “Hay gente súper respetuosa conmigo, pero es fome lo que me pasó hoy y no es primera vez que escucho que hablan mal de mí, después de sacarse la foto”, aseguró.