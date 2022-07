“No me escondí de pesada“: Naya Fácil explicó las razones para ignorar a Pailita en comentado video

A fines de junio, Naya Fácil generó una ola de comentarios tras toparse con Pailita en un evento, en el que el cantante urbano presentó su show.

Todo partió luego que la influencer compartiera un video a través de sus historias de Instagram, donde aparece al interior de un auto y, en paralelo, se encuentra el artista magallánico desde otro vehículo haciéndole señas para saludarla.

Entre risas, Naya intenta esconderse del intérprete de Ultra Solo. Él, en tanto, continúa tratando de llamar su atención a través de la ventana y aprovecha de saludar a la cámara que lo estaba grabando.

Finalmente, la propia joven explicó los motivos de su reacción y lo hizo respondiendo la pregunta de un usuario en una storie, donde aseguró ser “una chica muy tímida”.

“No me escondí de pesada“, comenzó diciendo, para luego agregar que “para la gente que dijo ‘ay, Naya, qué te crees, no’. Porque yo sabía que él me iba a molestar. Por eso me escondí”.

“Yo me comí a un amigo de él, pero no fueron sólo besos, fue de todo. Pasó de todo. Y me dio vergüenza, por eso me escondí“, concluyó.

Revisa la explicación de Naya acá: