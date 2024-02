Sigue su “febrero negro”: Naya Fácil reveló que antigua causa judicial en su contra fue reabierta

La semana pasada, Naya Fácil vivió complejos días que culminaron con un intento de encerrona en la comuna de La Florida, donde delincuentes destrozaron su auto y la obligaron a chocar con una casa para zafar del atraco.

Sin embargo, no fue lo único: fue hasta Viña del Mar a dejar ayuda a los afectados por los incendios, sufrió un robo, discutió con la alcaldesa de Quilpué, peleó con el garzón de un bar en la Ciudad Jardín y luego fue detenida por Carabineros.

Cuando todo parecía tranquilo, ahora, la reconocida influencer dio a conocer una noticia que, según mostró en redes sociales, la dejó completamente boquiabierta: una causa judicial en su contra fue reabierta.

Causa judicial de Naya Fácil fue reabierta

“¡No me van a creer lo que me acaba de pasar! ¡¿Cómo se los cuento?!”, comenzó diciendo Naya en sus historias de Instagram. “Estaba sentada tomándome una limonada y me desayuné y almorcé con esta noticia. Me abrieron la causa de Caldera“, relató.

“De nuevo me abrieron la causa de Caldera, y como imputada. Me quieren meter bajo las rejas. Asistí a Tribunales, se suponía que estaba lista, yo he asistido a todo. Pero la reabrieron. No sé cómo hicieron eso pero la abogada me acaba de avisar“, contó en la plataforma.

A su vez, añadió: “Sé que estaba con una suspensión condicional, tengo claro que a mí me dejaron un tiempo limitado de no meterme en ningún problema, porque yo me metía en un problema y me reabrían la causa. Eso tiene una fecha límite y ya terminó, fue el 31 de diciembre de 2023″, explicó.

¿Qué hizo Naya Fácil en Caldera?

Los hechos se remontan al 2019, cuando la joven ingresó a la iglesia San Vicente de Paul de Caldera y se desnudó en el altar del recinto religioso. Esto fue compartido por la propia implicada a través de redes sociales.

Esto permitió que los hechos se viralizaran y, junto a ello, causaran el devenir judicial. “No fue nada en contra de los católicos, ni de los evangélicos, ni de ninguna religión”, explicó en su momento en TikTok.

En consecuencia, el Obispado de Copiapó presentó una querella y el municipio de Caldera interpuso una denuncia, derivando en una audiencia de formalización contra Naya por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto.

Mira el registro a continuación:

