Naya Fácil reapareció este miércoles en sus redes sociales luego de que se conociera que intentó atentar contra su vida durante la noche del martes.

Durante la madrugada la joven estuvo internada en un hospital por algunas horas luego de que ingiriera una gran cantidad de pastillas. Fue ella misma quien lo dio a conocer, también a través de sus redes sociales, donde afirmó que esperaba “poder descansar en paz”.

Una amiga la trasladó hasta un centro asistencial donde pudo recibir ayuda y, este miércoles, la joven expresó en su cuenta de Instagram que “quiero agradecerle a toda la gente que se preocupó por mí anoche, todavía me siento un poquito mal, pero mejor que antes”.

A través de sus historias contó que “ahora estoy en proceso de recuperación. Anoche fue muy loco, estuve hospitalizada, no sé cómo llegué, no sé cómo me fui, no sé los horarios”.

Según indicó, la razón que gatilló sus acciones fue el ciberacoso que recibe por parte de dos mujeres y un hombre que comparten videos antiguos de ella.

Sobre eso, expresó que “tengo mucha pena. Espero que la gente recapacite de lo que es capaz de hacer con comentarios de odio”.

“Yo he tratado de asistir a cosas solidarias y he tratado de ayudar de alguna u otra manera, y que venga un grupo de gente que no haya que hacer, que quiere verme mal e incentiven a otras personas a que hagan lo mismo es cuático, chiquillos”, agregó.

Además, señaló que “uno igual es persona. Yo ni a mi peor enemigo le haría eso, jamás. Ellos disfrutan con ver a alguien mal, yo no”.

Finalmente, comentó que ingirió las pastillas ya que “solamente quería descansar, era mi única opción”.

Si estás enfrentando problemas de salud mental, existen diversos canales de ayuda, entre ellos Salud Responde 600 360 7777, que cuenta con psicólogos para entregar orientación profesional y ayuda en situaciones de crisis.