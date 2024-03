Naya Fácil lanzó descargos tras audiencia por caso Caldera: “Senténcienme a lo que sea”

Naya Fácil debió madrugar este lunes para asistir a su audiencia telemática en medio de la reapertura de una causa judicial en su contra.

A través de sus stories de Instagram, la reciente embajadora del Festival de Viña del Mar 2024 le contó a sus seguidores que “acabo de despertar solo para esa estupidez” y también que los mantendrá al tanto de “cómo me va”.

¿Por qué es la audiencia de Naya Fácil?

“Ay, Caldera”, escribió la influencer en otro storie de una captura de pantalla de Zoom, a la espera de que inicie la instancia judicial.

“Llevo una hora esperando conectarme al Zoom y no se conecta. Estamos yo y mi abogada esperando que se conecte no sé quién, la persona que me tiene que contactar del juicio, de la causa (…) llevamos una hora esperando”, reclamó.

En esa línea, insistió que “estoy acá, llevo una hora esperando y nada de nada po’, o sea, ¿me huevean (sic) para qué?, no entiendo. Ya, senténcienme a lo que sea… ya estoy en esta, hay que ponerle pecho a todo”.

Es más, Naya reflexionó al decir que “mi pasado me condena”.

Finalmente, la influencer informó que “estoy metida en un problema” y que le dieron un mes de investigación: “Se me reabrió la causa, todo por lo que pasó en Viña”.

“No sé que voy a hacer”, añadió angustiada. “Así es la vida, mis facilines”, expresó y analizó su futuro en televisión.

¿Cuál es la causa de Naya Fácil?

Cabe recordar que en 2023 la influencer debió comparecer ante los jueces de Caldera, con una orden de detención en su contra, por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto.

Lo anterior, por haber grabado un video con poca ropa en una iglesia de la mencionada comuna de Caldera en 2019.

Pese a que dicho caso se había resuelto, a raíz de su detención en Viña del Mar, cuando fue acusada de agredir a un trabajador de un local nocturno, la causa fue reabierta.

Síguenos en