Proyectos de Naya Fácil peligran por causa judicial en Caldera: “A las pailas”

Naya Fácil no lo está pasando bien. Y es que, tal como ella mencionó en sus redes sociales, “febrero le ha dado duro”.

Recordemos que en menos de un mes, la influencer ha tenido que enfrentar problemas con la justicia, tras ser detenida en Viña, sufrir una encerrona y ahora, por la reapertura de una causa judicial en su contra en Caldera.

“De nuevo me abrieron la causa de Caldera, y como imputada. Me quieren meter bajo las rejas. Asistí a Tribunales, se suponía que estaba lista (…) la reabrieron. No sé cómo hicieron eso, pero la abogada me acaba de avisar”, aseguró en redes.

Proyectos de Naya Fácil peligran

Tras comentar la situación, Naya Fácil reaccionó a la noticia y comentó cómo esta reapertura del caso podría afectar en sus proyectos.

“Tengo tres problemas con la justicia en un mes; tengo la hu… de Viña, la encerrona y ahora la causa de Caldera y febrero todavía no termina“, mencionó la “reina de los facilines”.

“Son las consecuencias, sea como sea, tengo una buena vida, aunque tenga la cag…”, reflexionó luego, y agregó que aún se encuentra solucionando problemas respecto a la encerrona que sufrió hace unos días.

“Arreglando mi auto, por un lado, tengo que ir a las campañas de la reina de Viña, mi proyecto personal”, señaló luego Naya, quien aseguró estar “colapsada” con tanta mala noticia.

Tras esto, la candidata a reina de Viña 2024, reflexionó sobre las posibles medidas cautelares que pueden darle. “En caso de que a mí me dejen con arraigo nacional, porque Chile es así, cagué con todos mis proyectos, porque uno de ellos, es internacional”, mencionó.

“Se me fueron a las pailas mis proyectos, me salió cara la mostrá de… Mi ángel de la guarda está chato, renunció, me pidió el finiquito”, cerró en su estilo la influencer.

