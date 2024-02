“No era la hija que esperaba”: La dolorosa reflexión de Naya Fácil sobre el distanciamiento con su mamá

Naya Fácil registró a través de sus redes sociales un emotivo momento, donde compartió fotografías de su infancia, lo que le trajo recuerdos de la difícil relación que mantiene con su madre.

Fue a través de historias de Instagram que la influencer dedicó un texto a su progenitora preguntándose por los motivos de su distanciamiento.

“No sé por qué nuestra relación tuvo que terminar así, pero espero algún día darte las gracias por estas fotos mamá“, escribió Naya en el video.

Naya y los dolorosos detalles de su relación con su madre

Posteriormente, la joven de 26 años compartió una reflexión al respecto a través de la misma red social.

“No sé la verdad, yo no tengo odio, no tengo rencor con mi madre, de verdad. Sé que ella trató de hacer lo mejor por darme todo, pero nuestra relación hace años terminó de alguna manera, muy mal“, expresó.

Naya en su desahogo afirmó que su madre siente odio por ella, debido a motivos que desconoce. Sin embargo, se lo atribuye a que podría deberse a no haber estudiado una carrera universitaria.

“No lo sé, ella me quería mucho, no sé por qué de alguna manera me llegó a odiar de la manera que lo hace hoy día. Quizás no era la hija que esperaba claramente. Salí más loca, es verdad, pero así soy feliz”, afirmó.

“Ella esperaba una hija con un título y yo no le di eso como hija mayor, pero aún así no la odio. Ella hizo lo que pudo con lo que tuvo no más y no puedo cambiar sus pensamientos pero no la odio, yo sané”, agregó.

“No hablo con ella hace 4 años”

En esa misma línea, la influencer entregó más detalles sobre el distanciamiento con su progenitora, explicando que no se han visto hace más de 4 años. Pero sobre la marcha, recordó y agradeció sus preparaciones caseras.

“Igual si algún día, no sé si ella verá mis historias o sabrá de mi. Chiquillos yo no hablo con ella hace como 4 años, ni siquiera la he visto, nada. Pero valoro mucho que en algún momento cuando estábamos en el campo nos hacia calzones rotos, pancito, nos hacía la comida que queríamos”, reflexionó.

Finalmente, Naya demostró estar en conocimiento que de que hoy su madre trabaja y que le gustaría ayudarla económicamente, lo cual le resulta un poco difícil.

“No entiendo su pensar pero yo estoy muy agradecida, igual me duele que esté trabajando pero no tengo cómo ayudarla económicamente más que vive en mi depa’ po’. En un momento sí la odié pero algo pasó que ya no la odio”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

