Naya Fácil respondió a críticas por ganarse subsidio para departamento: “Ustedes no saben nada de mi vida”

Los días han estado movidos para Naya Fácil. Luego de enterarse de su millonaria deuda de más de $100 millones con el SII, la influencer escapó de la capital para dar un paseo en un lujoso spa en la comuna de Pirque durante este fin de semana.

Y muy a su estilo, Nayadeth ha compartido esta fabulosa experiencia con sus seguidores: Contundentes desayunos, hidromasajes y un bello paisaje invernal, son algunas de las cosas que ha mostrado a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la joven de 24 años tuvo que hacer una pausa para responder a las numerosas críticas que le han llegado por haberse ganado un subsidio para un departamento.

“Cuando postulé a ese subsidio, yo no tenía dónde vivir, no tenía qué comer, yo no tenía dónde pararme, no sabía qué hacer con mi vida. Tenía 18-19 años (…) Me había venido recién del sur a Santiago y me da mucha lata que la gente se sienta con la autoridad, porque ahora me ve un poco bien”, dijo en sus historias.

“Chiquillos, si yo me vi en la necesidad de postular a un subsidio, era porque yo realmente no tenía dónde vivir. Obviamente me puse a investigar, cuánto había que tener y yo creo que por mis dos apellidos me lo gané”, continuó.

Cabe destacar que, en más de una ocasión, Naya ha contado que sus dos apellidos son de origen mapuche, algo que también se encargó de recordar al principio del video.

“Ustedes no saben nada de mi vida, por algo están hablando así. Capaz que ni siquiera sepan lo que es pasar hambre, pasar frío o comenzar a trabajar desde los 11 años”, enfatizó la influencer, aclarando que el mensaje no iba para sus seguidores, sino para quienes la criticaban.

“Yo no tenía luz, ni agua en mi casa cuando chica. Yo vengo de una pobreza extrema, chiquillos, extrema. Yo sé lo que es bañarse con bidones de agua de río (…) Obviamente que ganarme el subsidio fue un alivio tremendo, pero si ahora estoy un poco mejor, gracias a Dios, fue por trabajo netamente mío”, agregó luego.

Tras esto, señaló que le daba “mucha lata” referirse al tema, pero que le frustraba leer comentarios así. “Yo ni siquiera sabía lo que era tener un baño en mi casa, porque vengo de padres mediocres que no estaban ni ahí con salir adelante. Si yo estoy donde estoy es porque me la he buscado”, aseguró.

Para finalizar, Naya invitó a conocer a las personas ante de hablar de sus vidas. “Ustedes no saben cuánto esa persona se ha sacrificado, no sólo yo, hablo en general. Uno no puede juzgar a la otra persona y decir ‘a esa persona le ha tocado todo fácil'”, cerró.